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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 29 شباط 2020 10:59 ص

اغتيال ناشط مدني في الجنوب.. استشهاد متظاهر وعشرات الجرحى باشتباكات قرب ساحة الخلاني في بغداد

تظاهرات العراق

استشهد متظاهر وأصيب العشرات في تجدد الاشتباكات قرب ساحة الخلاني، فيما اغتيل ناشط مدني، وشيخ عشيرة في محافظتي الديوانية، وذي قار جنوبي البلاد.

وتشهد ساحة الخلاني وسط بغداد صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب بعد إعلان البرلمان، تأجيل جلسة التصويت على تشكيلة رئيس الوزراء المكلف، محمد علاوي لعدم اكتمال النصاب.

يذكر أن لساحة الخلاني سجلا حافلا بالصدامات خلال الفترة الماضية، إذ شهدت أعمال عنف متكررة في الأيام الأخيرة أدت إلى سقوط عدد من الجرحى والقتلى.

فقبل أسبوع، أفادت مصادر أمنية وطبية أن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.

إلى ذلك، خرج الطلاب في مختلف كليات البصرة جنوب العراق في وقت سابق الخميس بمسيرات مساندة لساحات التظاهر في مختلف أنحاء البلاد، هاتفين ضد الأحزاب.

كذلك، خرج طلاب جامعات ميسان بتظاهرات مطالبة باسترجاع الحقوق المسلوبة من قبل أحزاب السلطة.

فقد واصل المحتجون العراقيون في بغداد، ومحافظات الوسط، أمس، تظاهراتهم متحدّين المخاوف الناجمة عن احتمالات تفشي وانتشار فيروس «كورونا».

وجدد المتظاهرون مطالبتهم البرلمان العراقي بعدم التصويت للمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي، مؤكدين رفضهم له.

وقال مصدر أمني إن القوات الأمنية قامت بنصب ساتر جديد قرب ساحة الخلاني باتجاه نفق التحرير وسط بغداد.

وأضاف أن القوات أغلقت الشوارع الفرعية القريبة من الخلاني بالحواجز الأسمنتية.

وتابع: أن مجهولين اغتالوا الموظف التربوي والناشط في الاحتجاجات عبد العظيم سوادي، أمام منزله في قضاء غماس، بمحافظة الديوانية، مبينًا أن آثار طعنات سكاكين ظهرت على جسده.

وأضاف المصدر أن شيخ عشائر آل حميد في محافظة ذي قار، قتل مع زوجته طعناً بالسكاكين داخل منزلهما في قضاء قلعة سكر.

وقالت قيادة شرطة محافظة الديوانية في بيان صحفي، إن اغتيال الناشط عبد العظيم سوادي كان بسبب خلافات شخصية مع أحد المواطنين، الذي قام بطعن المجني عليه بواسطة آلة حادة، (سكين)، ما أدى إلى وفاته، وليس له أي علاقة بمشاركته في الاحتجاجات.

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