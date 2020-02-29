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السبت, 29 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 29 شباط 2020 10:27 ص

صحة كركوك تحجر شخصين للاشتباه بإصابتهما بفيروس كورونا

صحة كركوك

كشف مدير دائرة صحة كركوك، كريم ولي، 2020، عن فرض الحجر الطبي على شخصين للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدا ان المصابين الخمسة بفيروس كورونا في المحافظة بحالة صحية جيدة، داعياً إلى اتباع تعليمات الوقاية من المرض.

وقال ولي في تصريح: "من خلال متابعتنا لمناطق كركوك تم حجر بعض المشتبهين بالمرض وتم التأكد من إصابة شخص خامس في مدينة كركوك اليوم".

وأضاف: "إجراءاتنا في خلية الأزمة في دائرة الصحة تتمثل بمتابعة منطقة تازة التي كان يتواجد فيها المصاب وسيتم فحص الملامسين وحجر المشتبه بهم وتعقيم المنطقة إلى جانب نشر التوعية الصحية".

وتابع: "منعنا الزيارات والتجمعات في مدينة كركوك وكانت لدينا اتصالات مع الوقفين السني والشيعي في المدينة من أجل نشر التوعية وأخذ الاحتياطات اللازمة بسبب خطورة المرض ما يتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة الصحة وخلية أزمة المحافظة".

ومضى بالقول: "خصصنا مركزاً تخصصياً لعزل المصابين بالمرض وسننقل إليه المرضى كما سيكون مستشفى كي وان موقعاً للحجر الصحي للوافدين لمدة 14 يوماً".

وأوضح أن "الحالة الصحية للمصابين الخمسة جيدة ويخضغون للإشراف من الأطباء الاختصاص ومتابعة دقيقة لوضعهم الصحي"، مبيناً: "لدينا حالتين مشتبه بهما وقد أرسلنا نماذج الفحوصات ونحن بانتظار النتائج".

ومضى بالقول: "لدينا خلية أزمة في كركوك برئاسة المحافظ ولدينا تنسيق مع اللجنة الوزارية وتم تخصيص أموال من المحافظة والوزارة لتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وعدّة الوقاية كما لدينا خطوات أخرى يمكن اتخاذها إذا ما تطورت الأمور وقد تصل إلى غلق مناطق محافظة كركوك".

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