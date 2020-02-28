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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 شباط 2020 04:13 م

التميمي: التصويت على حكومة علاوي من عدمه يتحمله البرلمان

علاوى

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن التصويت على الكابينة الوزارية من عدمه يتحمله البرلمان ولا يعتبر اخفاقا لرئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وقال في تصريح صحافي، لا يعتبر محمد علاوي مخفقا ولا ينطبق عليه مدة الـ ٣٠ يوما اذا لم يعقد البرلمان جلسته ما دام قد قدم كابينته ومنهاجه إلى البرلمان فالخلل في البرلمان وليس فيه هو “.

وأضاف التميمي أما إذا صوّت البرلمان بالسلب من الكابينة الوزارية يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر وفق المادة ٧٦ وفقراتها رابعا وخامسا من الدستور.

وكان مجلس النواب رفع امس جلسته الاستثنائية الى يوم غد السبت الخاصة بالتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

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