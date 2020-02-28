مسؤول محلي سابق : واسط لم تتعرض لسيول قوية .. والوضع تحت السيطرة

اعلن عضو مجلس محافظة واسط المنحل غالب الرديني، ان مناطق واسط لم تتعرض لسيول قوية ومازال الوضع تحت السيطرة، لافتا الى :" ان الجهات المعنية تتخذ في كل موسم اجراءات احترازية لحماية المناطق التي تتعرض للسيول من خطر الفيضان".



وقال الرديني :" ان واسط لم تشهد الى يومنا هذا سيولا قوية ، ومازالت كمية المياه مسيطرا عليها ضمن الحدود المعقولة، حيث لم تتعرض اي منطقة للغرق او الفيضان عكس ماحصل في الموسم السابق"، مبينا :" ان مناطق شيخ سعد وبدرة وجصان وزرباطية ، غالبا ماتتعرض للسيول القادمة من ايران ".



واوضح :" ان الجهات المعنية في المحافظة تتخذ كل موسم اجراءات احترازية لتقوية اكتاف الأنهر من اجل تلافي عبور المياه الى الاراضي والمناطق السكنية ".

ف.ا