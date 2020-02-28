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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 03:43 م

مسؤول محلي سابق : واسط لم تتعرض لسيول قوية .. والوضع تحت السيطرة

السيول

اعلن عضو مجلس محافظة واسط المنحل غالب الرديني،  ان مناطق واسط لم تتعرض لسيول قوية ومازال الوضع تحت السيطرة، لافتا الى :" ان الجهات المعنية تتخذ في كل موسم اجراءات احترازية لحماية المناطق التي تتعرض للسيول من خطر الفيضان".

وقال الرديني :" ان واسط لم تشهد الى يومنا هذا سيولا قوية ، ومازالت كمية المياه مسيطرا عليها ضمن الحدود المعقولة، حيث لم تتعرض اي منطقة للغرق او الفيضان عكس ماحصل في الموسم السابق"، مبينا :" ان مناطق شيخ سعد وبدرة وجصان وزرباطية ، غالبا ماتتعرض للسيول القادمة من ايران ".

واوضح :" ان الجهات المعنية في المحافظة تتخذ كل موسم  اجراءات احترازية لتقوية اكتاف الأنهر من اجل تلافي عبور المياه الى الاراضي والمناطق السكنية ".

 

ف.ا

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