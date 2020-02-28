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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 03:34 م

طارق حرب يوضح ما يجري في حال لم تنل حكومة علاوي الثقة

طارق حرب

اكد الخبير القانوني طارق حرب :" ان رئيس الجمهورية  يتولى تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة  في حال عدم  نيل كابينة محمد توفيق  علاوي الثقة  في جلسة يوم غد السبت ، ً طبقاً  للدستور ".

وقال حرب في بيان صحفي :" ان الاكثر احتمالا هو عدم نيل الحكومة الثقة بعد ان اتفقت اغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية على عدم التصويت ومنح رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الثقه ، طالما  هذه الكتل البرلمانية لم تأخذ حصتها من الوزارات ".

 واضاف :"  على الرغم من ان المرشحين للوزارات  يمثلون جميع المكونات،  فأن هذه الكتل تشترط ان تكون هي من ترشحهم ، ولكل كتلة حصتها من الوزراء ، وبالتالي  كانت المحاصصة البرلمانية وراء الاجهاز على  المكلف  وعلى حكومته  ".

واوضح :" ان عدم منح الثقة بعد التصويت يترتب عليه دستورياً تولي رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر ، وملاحظة انه لا وجود  في هذه الحالة للكتلة النيابية الاكثر عدداً ،انما  لرئيس الجمهورية سلطة  مطلقة في الترشيح ".

وكان مجلس النواب اجل  امس عقد  جلسته الاستثنائية الخاصة بالتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى يوم غد السبت  لعدم اكتمال النصاب القانوني.

 

ف.ا

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