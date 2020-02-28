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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 شباط 2020 03:22 م

الدفاع المدني يعقّم جدران "المطعم التركي" لوقاية المتظاهرين من كورونا

كورونا
أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، مباشرة فرقها بتطهير جدران طوابق المطعم التركي في ساحة التحرير ببغداد، للوقائية من تفشي فيروس "كورونا".

وقالت المديرية في بيان، إن "الدفاع المدني باشر بتطهير جدران طوابق المطعم التركي كإجراء استباقي وقائي المكافحة تفشي فايروس كرونا بين جموع المتظاهرين".

وأضافت أن "هذا العمل يأتي ضمن سلسلة اعمال باشرت فيها مديرية الدفاع المدني لتطهير جدران وباحات المراقد والاسواق التجارية والمولات والجامعات والكليات والمساجد في عموم المحافظات وخصوصاً التي سجلت حالات اصابة بفايروس كرونا بعد تسجيل اول اصابة بفايروس في محافظة النجف لطالب ايراني الجنسية".
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