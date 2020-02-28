البحرين تفعّل خطة لإجلاء مواطنيها من إيران

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، عن بدء تفعيل خطة لإجلاء مواطنيها المتواجدين في إيران، للفحص والحجر، نظرا لتفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان "في إطار تفعيل هذه الخطة؛ تدعو وزارة الخارجية المواطنين المتواجدين في إيران لتسجيل بياناتهم"، بغرض إجلائهم.

وأوضحت أنه "بالتعاون مع الجهات المختصة في مملكة البحرين سيتم اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية من أجل ضمان سلامة كافة العائدين من المواطنين المتواجدين في إيران قبل وصولهم إلى المملكة".

كما شددت على "اتخاذ التدابير اللازمة عند وصولهم إلى مطار البحرين الدولي؛ لفحصهم وحجرهم حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين والصحة العامة في المملكة".

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا، إلى 33 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.