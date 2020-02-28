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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 02:56 م

النفط يتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي فيما يزيد عن 4 سنوات بسبب كورونا

النفط

هبطت  أسعار النفط لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن عام، اليوم الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد عن أربع سنوات، في الوقت الذي أجج فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا المخاوف من تباطؤ في الطلب العالمي.
ويزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول التفشي إلى وباء، إذ ينتشر الفيروس بعيدا عن مركز ظهوره في الصين إلى 46 دولة أخرى.
وتراجع أكثر عقود خام برنت نشاطا للتسليم في مايو/ أيار 1.37 دولار أو ما يعادل 2.7  % إلى 50.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0445 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى في 14 شهرا.
وينتهي أجل عقد أقرب استحقاق لشهر أبريل/ نيسان في وقت لاحق اليوم.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.33 دولار أو ما يعادل 2.8 % إلى 45.76 دولار للبرميل.
 وتراجع الخام الأمريكي نحو 14 % هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي منذ مايو/ أيار 2011.
وتفوق الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المُعلنة في أنحاء العالم تلك التي في البر الرئيس في الصين، حيث أودى الفيروس بحياة ما يزيد عن 2700 شخص.
 وجرى تسجيل 57 حالة وفاة أخرى في بقية الدول.
ونزل خام القياس العالمي برنت، الذي تراجع نحو 2% أمس الخميس، نحو 13 % هذا الأسبوع، مما يضعه على مسار تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير/ كانون الثاني 2016.
وتأمل أسواق النفط في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بمن فيهم روسيا الإنتاج على نحو أكبر.
وقالت المجموعة المعروفة باسم أوبك+  إنها ستتبنى نهجا مسؤولا في أعقاب تفشي الفيروس.

ع د

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