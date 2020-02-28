تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بفعل مخاوف كورونا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح من قفزة بنسبة 1% في الجلسة السابقة، لكنه تلقى بعض الدعم مع تنامي المخاوف بشأن الانتشار السريع لتفشي فيروس كورونا، مما رفع التوقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة.

في غضون ذلك، نزل البلاديوم 5% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن ارتفع المعدن المُستخدم في الحفز بصناعة السيارات لأعلى مستوى على الإطلاق يوم الخميس.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1635.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0422 بتوقيت غرينتش. وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر الجاري، محققا مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1637 دولارا للأوقية.

وقال الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني، جون شارما: ”الفيروس بات أكثر خطورة بكثير… الناس قلقون من أنه ربما تكون هناك حاجة لبعض تدابير التحفيز الإضافية، وذلك يعني خفض أسعار الفائدة“، مضيفا أن الأسعار المرتفعة أدت إلى بعض عمليات جني الأرباح.

وأغلقت حكومات كل من إيران وأستراليا المدارس، وألغت فعاليات كبيرة، وقامت بتخزين إمدادات طبية، وجهزت لاستجابات للطوارئ مع الإعلان عن إصابات جديدة في أنحاء العالم تتجاوز تلك التي في بر الصين الرئيسي.

وتتجه أسواق الأسهم العالمية لأسوأ أداء أسبوعي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ يتأهب المستثمرون لتأثير فيروس كورونا على النمو الاقتصادي.

وزادت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر القادم، لحماية الاقتصاد من تأثير الفيروس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 3.4% إلى 2749.63 دولار للأوقية، لكنه يمضي على مسار تسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

ع د