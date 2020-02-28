بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 28 شباط 2020
آخر الأخبار
التميمي: التصويت على حكومة علاوي من عدمه يتحمله البرلمان ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 34 والإصابات إلى 388 5 قتلى و66 جريحاً في حريق بمدينة قم الإيرانية لي اذرع وانقسامات ..في برلمان المحاصصة والاتهامات !! مسؤول محلي سابق : واسط لم تتعرض لسيول قوية .. والوضع تحت السيطرة نائب : من الصعب التوافق على حكومة محمد علاوي طارق حرب يوضح ما يجري في حال لم تنل حكومة علاوي الثقة الدفاع المدني يعقّم جدران "المطعم التركي" لوقاية المتظاهرين من كورونا باسل حسين: تاريخ انتهاء تكليف علاوي لتشكيل الحكومة يصادف الثامن من شهر آذار المقبل البحرين تفعّل خطة لإجلاء مواطنيها من إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 02:45 م

عاجل| الأمن ينصب ساترا جديدا بإتجاه نفق التحرير ويغلق الطرق المؤدية للخلاني بالكتل الكونكريتية

عاجل 1
عاجل| الأمن ينصب ساترا جديدا بإتجاه نفق التحرير ويغلق الطرق المؤدية للخلاني بالكتل الكونكريتية
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
مجلس القضاء الأعلى

المجلس الأعلى يقرر تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي 27 شباط 2020 10:19 م

انفجار-2

مقتل اثنين واصابة ثلاثة آخرين بانفجار عبوة داخل سوق شعبية 27 شباط 2020 07:39 م

محكمة

تصديق اعترافات ارهابي كان يصنع غازات سامة لداعش 27 شباط 2020 06:05 م

محكمة

الحبس 3 سنوات لمدير بلديات بابل السابق بعد ادانته بقضية فساد 27 شباط 2020 06:00 م

المحكمة الجنائية المركزية

الحبس سنة واحدة لامرأة ادعت امتلاك زوجها مواد متفجرة 27 شباط 2020 05:58 م

عاجل 1

​ عاجل| سماع دوي انفجار قوي في البصرة 27 شباط 2020 10:40 ص

مقتل وإصابة العشرات من عناصر من الشرطة في اشتباكات مسلحة وسط افغانستان

مقتل شخص واصابة آخر بمشاجرة وسط بغداد 26 شباط 2020 10:09 م

تنظيم داعش الارهابي

مقتل مفتي داعش الإرهابي والمسؤول العسكري فى مدينة صلاح الدين 26 شباط 2020 01:01 ص

التعليقات