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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 02:24 م

اجتماع عربي طارئ لمراجعة خطط مواجهة فيروس كورونا

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قرر وزراء الصحة العرب،  عقد اجتماع طارئ على مستوى الخبراء الشهر المقبل في القاهرة لـ“مراجعة خطط الاستعداد والترصد“ لفيروس كورونا المستجد، بحسب بيان رسمي.
ويأتي ذلك، مع زيادة تفشي فيروس كورونا عالميا، ووصوله إلى دول عربية بعد ظهوره للمرة الأولى في الصين.
وسُجلت إصابات بالفيروس في الكويت ولبنان والبحرين وسلطنة عمان ومصر.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين يوم الجمعة، إن بر الصين الرئيس سجل 327 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس الخميس، انخفاضا من 433 حالة سجلها قبل ذلك بيوم.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة على بر الصين الرئيس إلى 78824.
وارتفع عدد الوفيات بسبب التفشي في بر الصين الرئيس إلى 2788 بانتهاء يوم أمس بإضافة 44 حالة وفاة جديدة.

ع د

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