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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 12:48 م

الصفار : اعتراض الكرد ليس على شخص علاوي بل على برنامجه الحكومي

علاوى
وصف النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني احمد الصفار، الجمعة، البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأنه “غير واقعي”، لافتا الى ان اعتراض الكرد ليس على شخص المكلف بل على برنامجه الحكومي.

وقال الصفار في حديث لـه ، إن “موقف الكرد واضح منذ الايام الاولى للحديث عن تشكيل حكومة جديدة، حيث اشرنا في اكثر من مناسبة الى اهمية مراعاة خصوصية الاقليم في عدد من الامور ومن بنيها الاستحقاقات المالية والدستورية والسياسية”، مبينا ان “الدستور اشار بكل وضوح الى عراق فيدرالي والاقليم جزء من هذا الكيان وله حقوق حددها الدستور وهناك قضايا مالية وقانونية بين الاقليم والمركز رسمها الدستور بشكل واضح”.

واضاف الصفار، انه “من غير الممكن ان ياتي رئيس وزراء ليمحي كل ما تم الاتفاق عليه طيلة السبعة عشر عاما الماضية”، لافتا الى اننا “ليس لدينا اعتراض على شخص المكلف لرئاسة الوزراء او الشخصيات التي رشحها للوزارات لكن بشرط ان ياخذ بنظر الاعتبار خصوصية الاقليم ومستحقاته المالية”.
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ولفت الى ان”لدينا بعض الملاحظات والاعتراضات على المنهاج الذي تقدم به الرئيس المكلف لحكومته، والذي لاينسجم مع الوقت الذي تم الاتفاق عليه لرئاسة الحكومة في اقصى حدها عام واحد في وقت بعض المواد لا تطبق الا في مدة ادناها اربعة سنوات، كما ان الاشياء التي اشار اليها في برنامجه من المستحيل ان يطبقها بالمواد والامكانيات المتاحة ماليا خاصة ان العجز بموازنة عام 2020 وصل العجز فيها الى 51 تريليون دينار”.


واكد الصفار، ان “برنامج علاوي الحكومي غير واقعي سواء مع الوقت او حجم الموارد وهو برنامج اعلامي اكثر من كونه قابل للتطبيق”.


وكان مجلس النواب، ارجأ امس الخميس جلسته المخصصة للتصويت على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى يوم السبت المقبل.
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