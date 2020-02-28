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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 12:46 م

كورونا يصيب أربعة نواب في البرلمان الإيراني

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 أعلن عضو مجلس رئاسة البرلمان الإيراني محمد علي وكيلي، تسجيل إصابة أربعة نواب في البرلمان بفيروس كورونا من أصل ثلاثين نائبا اطلع على نتائج تحاليلهم.

ويضم البرلمان 290 نائبا، وكان كل من النائب عن مدينة قم مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، والنائب عن مدينة طهران محمود صادقي قد أكدا إصابتهما بالفيروس.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة “إرنا” الإيرانية، عن إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، معصومة ابتكار، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم مكتب ابتكار، إن نتائج الفحص الأولية حول إصابتها بالفيروس كانت إيجابية.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني إيرج حريرجي أول مسؤول إيراني أعلن إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.

ع د

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