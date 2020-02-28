كورونا يطيح برؤوس النظام الإيراني .. إصابة نائبة روحاني ووزير الصحة ووفاة سفير

أصاب فيروس كورونا عدد من كبار المسئولين في النظام الإيراني، منهم نائبة الرئيس الإيراني، ووزير الصحة الإيراني، وقضى على حياة سفير سابق، إلى جانب إصابة عدد من المسئولين وهو ما دفع العالم للحديث عن حصد الفيروس لرؤوس النظام الإيراني.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بإصابة معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بفيروس كورونا الجديد المتفشي في البلاد.

وأعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسي الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة الأسبق، سيد هادي خسروشاهي بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل فى مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام فى إحدى مستشفيات العاصمة طهران.

وتولى خسرو شاهى، رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2001 وحتي 2004، كما تولى منصب سفير إيران السابق فى الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية.

وأكد موقع "انتخاب الإيراني" أن نتائج تحاليله لكورونا جاءت إيجابية.

ويتفشى كورونا بسرعة فى العديد من المدن الإيرانية، وحصد حتى الآن، أرواح 26 وأصيب 245 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

وأصبح خسروشاهى ثالث مسئول يصاب بالفيروس، وكانت إيران أعلنت رسميا إصابة وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا إيراج حريرجى، بعد أن ظهر فى مؤتمر صحفي بجوار متحدث حكومة روحاني يتصبب عرقا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحي وفقا لوكالة إيلنا الإيرانية.

وكان النائب الإيراني مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، أعلن إصابته بفيروس كورونا وقال ذو النور، فى مقطع الفيديو الذى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن نتائج تحاليل فيروس كورونا جاءت إيجابية.

كما أعلن النائب الإيراني، محمود صادقي إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب: “تحليل كورونا جاءت نتائجه إيجابية”، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة. وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للإفراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

وتوفيت اليوم الخميس لاعبة كرة قدم الصالات فى إيران، إلهام شيخى، البالغة من العمر 23 عاما، في مدينة قم.

وأعلنت سلطات إيران، فرض قيود على تنقلات الأشخاص الذين يعانون من حالات مؤكدة أو مشتبه بها بفيروس “كورونا” وهو الأعلى خارج الصين حيث منشأ الفيروس.

وأعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكى، أنه “بدلا من فرض الحجر الصحي على المدن، سنطبق قيودا على حركة المشتبه في إصابتهم أو المصابين”، مشيرا إلى أن فرقا من المفتشين وضعت بالفعل عند مداخل المدن التي تشهد حركة نشطة، دون أن يسمها.