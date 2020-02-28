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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 11:47 ص

ارتفاع إصابات "كورونا" في الكويت إلى 45 حالة

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية رصد حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) كلتاهما وصلتا من إيران، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 45 شخصا، مشيرة إلى أن جميع المصابين في البلاد بحالة جيدة.
واستعرض الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم الوزارة، آخر ما تم من تطورات بشأن مواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا الجديد، في مؤتمر صحفي الجمعة.
وأكدت بثينة المضف، وكيلة الصحة العامة، خلال المؤتمر، أن جميع المصابين بحالة جيدة، مؤكدة أن "لدينا الكوادر المؤهلة للتعامل مع الحالات المصابة ولم يتم الاستعانة بأي كوادر من الخارج".
ولفتت إلى أن "حالتين فقط هما من المخالطين للمصابين القادمين من إيران قبل الإعلان عن تفشى الوباء"، مشيرة إلى أن فريقا من منظمة الصحة العالمية سيصل الكويت، السبت، لمتابعة التطورات.
وكان الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، قال إن بلاده تعد من الدول السباقة في اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن النسب المتوقعة للشفاء من الفيروس تبلغ 98%.

وأوضح الصباح، في لقاء بثه تلفزيون دولة الكويت، الخميس، أن وزارة الصحة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية عمدت إلى اتخاذ قرارات احترازية إضافية لم تشملها التوصيات الصحية العالمية بغية الحفاظ على الصحة المجتمعية.

ع د

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