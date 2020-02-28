"كورونا" يغلق ملاهي "ديزني لاند" في طوكيو

قالت الشركة التي تتولى تشغيل ملاهي ديزني لاند في طوكيو، الجمعة، إن المتنزه الترفيهي الشهير سيغلق أبوابه اعتبارا من السبت حتى 15 مارس/آذار المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا باليابان.

وأضافت شركة أورينتال لاند أنه سيتم أيضا إغلاق متنزه ديزني سي اعتبارا من السبت.



ويأتي القرار بعدما دعا شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار الفيروس، وحثت الحكومة أيضا على إلغاء التجمعات الكبيرة أو تقليصها لمدة أسبوعين.

أعلنت السلطات الصحية في الصين، الجمعة، وفاة 44 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل مع نهاية يوم 27 فبراير/شباط الجاري، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة في الصين إلى ألفين و788 شخصا.



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