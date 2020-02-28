بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 28 شباط 2020
آخر الأخبار
كورونا يطيح برؤوس النظام الإيراني .. إصابة نائبة روحاني ووزير الصحة ووفاة سفير كورونا ينشر الرعب في العراق.. تعطيل المدارس والجامعات وحظر التجمعات قتاة تلفزيونية خاصة بـ "كورونا" في اقليم كردستان الزراعة النيابية : العراق يملك خزينا مائيا يكفي لخمس سنوات في مصفى كربلاء .. 50 عاملا اجنبيا من مجموع 13 الفا يدفعون رسوم الاقامة ! البرلمان يفشل في التصويت على حكومة علاوي.. ومخاوف من فراغ دستوري في العراق التركمان "ممتنون" للمكلف علاوي .. وسيدعمون حكومته كنا : لا يمكن تمرير حكومة علاوي دون وجود الاكراد المتظاهرون العراقيون يتحدون قرار الطوارئ الصحي بسبب كورونا.. ويرفضون تكليف علاوي نائب : الاستحقاق الانتخابي وجه آخر للمحاصصة الحزبية
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 11:16 ص

​خبير اقتصادي: 40% من الموازنة العامة تذهب للجهات السيادية في البلاد

الموازنة

 رأى الخبير الاقتصادي صالح الهماش، اليوم الجمعة، ان الموازنة يجب ان تحتسب عند 40 دولار لبرميل النفط، لافتا الى ان الجهات السيادية تحصل على 40% من الموازنة وبالامكان ترشيق النفقات لضمان السيطرة على العجز.
وقال الهماش في تصريح  له ، ان “موزانة 2020 يجب ان يعاد النظر بها، من اجل اعدادها بشكل جيد وفق خطة جديدة، خاصة ان الكثير من الأمور اختلفت عن العام الماضي”.
وأضاف ان “أسعار النفط في تراجع مستمر، ويجب ان يتم بناء الموازنة على أساس سعر البرميل 40 دولاراً من اجل اعداد موازنة صحيحة واستيعاب المتغييرات التي قد تحصل في الأسعار”.
وبين ان “الموازنة وفي حال احتسبت على 40 دولار للبرميل فأن العجز الحاصل فيها يمكن معالجته من خلال ترشيد النفقات، خاصة ان 40% من الموازنة تذهب للجهات السيادية في البلاد، إضافة الى ان الدولة لديها 600 الف سيارة وهي بالتالي تحتاج الى مصروفات ثابته ترهق ميزانية الدولة”.
وأوضح ان “الإحصاءات والبيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي تؤكد ان العالم لن يعتمد على النفط كمصدر أساس للموازنة بحلول عام 2030 خاصة ان هناك بدائل كثيرة تم اللجوء اليها من اجل عدم الاعتماد على النفط”. 

ع د

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

تحطم طائرة عسكرية إسبانية جنوب شرق البلاد 28 شباط 2020 11:12 ص

20_572152_highres-1024x518

قتاة تلفزيونية خاصة بـ "كورونا" في اقليم كردستان 28 شباط 2020 11:10 ص

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

الرديني: السيول في واسط تحت السيطرة.. وإيران السبب فيها 28 شباط 2020 11:09 ص

unnamed

الزراعة النيابية : العراق يملك خزينا مائيا يكفي لخمس سنوات 28 شباط 2020 11:05 ص

النفط-3-696x387-696x387

في مصفى كربلاء .. 50 عاملا اجنبيا من مجموع 13 الفا يدفعون رسوم الاقامة ! 28 شباط 2020 10:58 ص

16122019161355309201910268فلوس22

مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة 28 شباط 2020 10:28 ص

thumbs_b_c_b3a2a7f60c7a2939a187e883beb8074b

صحة الكرخ تهدد بفضح بعض المسؤولين الذين يحرضون على طرد المشتبه بإصابتهم بكورونا من المستشفيات 28 شباط 2020 10:26 ص

22463CDC-71C3-4602-8B03-B970C4B731AD-768x405

التعليم العالي تخصص إيميلات وأرقام هواتف خاصة لاستلام معاملات المواطنين خوفا من الكورونا 28 شباط 2020 10:24 ص

التعليقات