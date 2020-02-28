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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 11:09 ص

الرديني: السيول في واسط تحت السيطرة.. وإيران السبب فيها

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أكد عضو مجلس محافظة واسط المنحل غالب الرديني، الجمعة، ان مناطق واسط لم تتعرض لسيول قوية ومازال الوضع تحت السيطرة، لافتا الى ان الجهات المعنية تتخذ في كل موسم إجراءات احترازية لحماية المناطق التي تتعرض للسيول من خطر الفيضان.
وقال الرديني في تصريح  له ، ان “مناطق شيخ سعد وبدرة وجصان وزرباطية غالبا ماتتعرض للسيول القادمة من إيران ”.
وأضاف ان “واسط لم تشهد الى يومنا هذا سيول قوية ومازالت كمية المياه مسيطر عليها ضمن الحدود المعقولة، حيث لم تتعرض أي منطقة للغرق او الفيضان عكس ماحصل في الموسم السابق”.
وبين ان “الجهات المعنية في المحافظة تتخذ كل موسم إجراءات احترازية لتقوية اكتاف الأنهر من اجل تلافي عبور المياه الى الأراضي والمناطق السكنية”.
وأوضح ان “القضاء على مشكلة الفيضانات يحتاج الى جهد حكومي كبير لبناء سدود وخزانات والاستفادة من كميات المياه الكبيرة المتدفقة من إيران ”.
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