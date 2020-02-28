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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 11:06 ص

القدو : تأجيل جلسة البرلمان جاء لحل الخلافات بين الكتل وتمرير كابينة علاوي

حنين القدو

أعلن تحالف الفتح، الخميس، عن دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وكابينته الوزارية، فيما اعتبر تأجيل انعقاد جلسة اليوم أمر ايجابي لحل النزاعات السياسية.
وقال النائب عن التحالف حنين قدو في تصريح  له ، إن “تأجيل جلسة اليوم حصل باتفاق سياسي لعدم إفشال جلسة منح الثقة وتحقيق توافق سياسي لحل النزاعات”، لافتا إلى إن “اجتماع تحالف الفتح أكد على ضرورة دعم حكومة علاوي”.
وأضاف أن “مجلس النواب سيمرر حكومة علاوي خلال جلسة يوم السبت المقبل”، مبينا أن “الفتح لازال داعم لحكومة علاوي وكابينته الوزارية ولا يوجد خيار بسحب الدعم حتى الآن”.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد أجلت، اليوم الخميس، انعقاد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ليوم السبت المقبل. 

ع د

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