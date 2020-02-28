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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 28 شباط 2020 11:05 ص

الزراعة النيابية : العراق يملك خزينا مائيا يكفي لخمس سنوات

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الزراعة النيابية : العراق يملك خزينا مائيا يكفي لخمس سنوات

اعلنت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية،  عن تحقيق العراق خزينا مائيا  في السدود والخزانات والبحيرات يكفي لخمس سنوات مقبلة.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري، في بيان :" ان ملف المياه في العراق يسير بصورة صحيحة وان هناك تفاهما كبيرا مع تركيا تمثل بتشكيل غرفة عمليات مشتركة خاصة بذلك" ، مشيرا الى :" تحقيق خزين مائي يكفي لخمس سنوات مقبلة ،  دون ان تمر البلاد باي ازمة بحسب احصائيات وزارة الموارد المائية ".

واضاف الشمري :" ان مبعوث الرئيس التركي رجب طيب اردوغان سبق له ان زار العراق والتقى رئيسَي الجمهورية والوزراء ولجنة الزراعة البرلمانية ووزارة الموارد المائية لوضع آلية وتقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه".  

وتابع :" ان العامين الماضي والحالي شهدا وفرة في الاطلاقات المائية والايرادات من تركيا ، مما ادى الى استزراع اكثر من 10 ملايين دونم ليصل العراق الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية واهمها الحنطة والشعير".
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