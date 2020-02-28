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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 10:59 ص

نانب يحذر من تكرار سيناريو احتلال داعش الإرهابي للموصل

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حذر قائممام قضاء سنجار  اليوم الجمعة النائب السابق، محما خليل علي اغا، الحكومة العراقية وقواتها الامنية، من سيناريو جديد شبيه بسيناريو احتلال الموصل عام ٢٠١٤، انطلاقا من مناطق الايزيديين.

وقال علي آغا في بيان له  اليوم، ان “الدواعش في المناطق المتاخمة لمناطق الايزيديين في محافظة نينوى يعدون العدة لاحتلالها من جديد، واذا لم تتحرك الحكومة العراقية وتقضي عليهم فانها سوف تعض اصابع الندم”.

واوضح خليل، ان “منطقة كوهبل (اندلس)، التابعة لناحية سنونة في قضاء سنجار تتعرض لهجمات من الدواعش، انطلاقا من قرى جري وسيبايا وساير وخازوكة، مشيرا الى، ان “اغلب الهجمات تنطلق من قرية جري التابعة لناحية سنوني المتاخمة لناحية ربيعة قرب الحدود السورية”.

واضاف، ان” الدواعش يبدون في النهار على انهم مدنيين عاديين في هذه المناطق، لكنهم يتحولون ليلا الى مسلحين، ويقوموا بمهاجمة الابار الارتوازية في قرى الايزيديين، بنفس السيناريو الذي احتلوا به سنجار عام ٢٠١٤، حيث قاموا لحد الان بتهديم ١٥ بئرا ارتوازيا في منطقة كوهبل، من خلال هجماتهم التي كان اخرها ليلة امس”.

وقال، إن” هذه الابار الارتوازية تعيش عليها آلاف الدوانم الزراعية التي هي مصدر لرزق العوائل الايزيدية العائدة من النزوح، والتي كانت قد اهلتها (اي الابار)، منظمة الفاو للاغذية العالمية لتشجيع عودة النازحين، بعد ان دمرها الدواعش عام ٢٠١٤”.

ووجه علي آغا ندائه الى “الحكومة العراقية لتصريف الاعمال والقوات الامنية ورئاسة اقليم كوردستان ومجلس النواب، والقوى الوطنية، وممثلة الامم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، والتحالف الدولي وحكومة محافظة نينوى، بالتعاون لانقاذ المكون الايزيدي من عملية ابادة جديدة محققة، مشيرا الى، ان “الايزيديين يفكرون حاليا بالهجرة العكسية من مناطقهم، مطالبا الحكومة العراقية “بتعويض الاهالي وملاحقة الارهابيين قضائيا”.

ع د

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