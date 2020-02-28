في مصفى كربلاء .. 50 عاملا اجنبيا من مجموع 13 الفا يدفعون رسوم الاقامة !



كشف النائب عن محافظة كربلاء رياض المسعودي، عن :" ان 13 الف عامل اجنبي يعملون في مصفى كربلاء النفطي" ، مبينا /: ان 50 عاملا منهم فقط يدفعون رسوم اقامتهم للحكومة".



وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان 50 عاملا فقط من مجموع العمال الاجانب الذين يعملون ضمن شركات اجنبية في مصفى كربلاء يدفعون الرسوم التي تفرضها الحكومة على العمالة الاجنبية ، وذلك بفعل الفساد السياسي الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة مع العمالة الاجنبية".



واضاف :" ان الشركات الاجنبية في المصفى تمكنت من ابرام صفقات سياسية مكنتها من عدم دفع رسوم عمالتها للحكومة العراقية ، والتي من المفترض ان تدفع عن كل عامل مليون دينار سنويا ".