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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 28 شباط 2020 10:58 ص

في مصفى كربلاء .. 50 عاملا اجنبيا من مجموع 13 الفا يدفعون رسوم الاقامة !

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في مصفى كربلاء .. 50 عاملا اجنبيا من مجموع 13 الفا يدفعون رسوم الاقامة !

كشف النائب عن محافظة كربلاء  رياض المسعودي، عن :" ان 13 الف عامل اجنبي يعملون  في مصفى كربلاء النفطي" ، مبينا /: ان 50 عاملا منهم فقط يدفعون رسوم اقامتهم للحكومة".

وقال المسعودي في تصريح صحفي :" ان 50 عاملا فقط من مجموع العمال الاجانب الذين  يعملون ضمن شركات اجنبية في مصفى كربلاء يدفعون الرسوم التي تفرضها الحكومة على العمالة الاجنبية ، وذلك بفعل الفساد السياسي الذي تمارسه الحكومات المتعاقبة مع العمالة الاجنبية".

واضاف :" ان الشركات الاجنبية في المصفى تمكنت من ابرام صفقات سياسية مكنتها من عدم دفع رسوم عمالتها للحكومة العراقية ، والتي من المفترض ان تدفع عن كل عامل مليون دينار سنويا ".
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