بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 28 شباط 2020 10:46 ص

كنا : لا يمكن تمرير حكومة علاوي دون وجود الاكراد

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كنا : لا يمكن تمرير حكومة علاوي دون وجود الاكراد

 

دعا رئيس كتلة "الرافدين" النيابية  النائب يونادم كنا، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى التوجه نحو الاكراد والتوافق معهم لتمرير كابينته الوزارية .

واكد  كنا في تصريح صحفي :" ضرورة عدم اقصاء مكون اصيل كالمكون الكردي في تشكيل الحكومة  "، مبينا :" ان حصول علاوي على تأييد 170 نائبا لا يعني تحقيق الدعم الوطني، فالدعم الوطني يختلف عن الدعم العددي" .

واضاف النائب المسيحي :"  ان رئيس الوزراء المكلف لم يستفد من النواب الذين كانوا معه في اختيار المرشحين، ويبدو انه اعتمد على اثنين او ثلاثة في عملية الاختيار، لذلك وجد ملاحظات على قائمة المرشحين".

وخلص الى القول :" على رئيس الوزراء المكلف التوجه نحو الاكراد والتوافق معهم، فلا يمكن عقد جلسة التمرير بدونهم، كما حدث في جلسة التصويت على اخراج القوات الاميركية، عندما غاب عنها الاكراد".

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