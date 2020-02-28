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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 28 شباط 2020 10:36 ص

الفتح : مازلنا ندعم حكومة علاوي وتأجيل الجلسة امر ايجابي

علاوي
الفتح : مازلنا ندعم حكومة علاوي وتأجيل الجلسة امر ايجابي

اعلن تحالف "الفتح" عن دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وكابينته الوزارية، فيما اعتبر تأجيل انعقاد جلسة امس امرا  ايجابيا لحل النزاعات السياسية.

وقال النائب عن التحالف حنين  القدو في تصريح  صحفي :" ان تأجيل الجلسة  حصل باتفاق سياسي لعدم افشال منح الثقة وتحقيق توافق سياسي لحل النزاعات"، لافتا الى  :" ان اجتماع تحالف الفتح اكد ضرورة دعم حكومة علاوي ".

واضاف :" ان مجلس النواب سيمرر حكومة علاوي خلال جلسة يوم السبت المقبل" ، مبينا :" ان الفتح مازال داعما لحكومة علاوي وكابينته الوزارية ولا يوجد خيار بسحب الدعم حتى الآن ".
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