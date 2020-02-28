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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 28 شباط 2020 10:28 ص

مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة

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مصرف الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف 25 مليون دينار لموظفي الدولة

اطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة  التي تترواح مابين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

وقال بيان للمصرف : تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لاكثر من 12 الف موظف من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الالكترونية.

وأوضح ان :  صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم ابلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات القانونية لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها.
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