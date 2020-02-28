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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 28 شباط 2020 10:21 ص

بسبب كورونا ...الاحوال المدنية توقف اصدار المستمسكات الثبوتية ابتداء من الاحد المقبل ولمدة اسبوع

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بسبب كورونا ...الاحوال المدنية توقف اصدار المستمسكات الثبوتية ابتداء من الاحد المقبل ولمدة اسبوع



أعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي عن ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد الموافق 2020/3/1  بسبب فايروس كورونا.

وقال إعلام وزارة الداخلية  في بيان انه  والتزاماً بتوجيهات لجنة الأمر الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً لما تشهده دوائر الاحوال المدنية والجوازات والاقامة من زخم بشري، وللوقاية مو انتشار فايروس كورونا، أعلن مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء الحقوقي نشات ابراهيم الخفاجي عن ايقاف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر المديرية في بغداد والمحافظات ابتداء من يوم الاحد الموافق 2020/3/1 ولمدة سبعة ايام للحفاظ على سلامة المواطنين ، ويستنثى من ذلك الحالات الإنسانية والحرجة.
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