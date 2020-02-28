الصيهود : التغيير الوزاري للكابينة الجديدة ذر الرماد في العيون وتغيير من اجل التغيير وليس من اجل الاصلاح







قال عضو مجلس النواب السابق محمد سعدون الصيهود ان التغيير الوزاري للكابينة الجديدة ذر الرماد في العيون وتغيير من اجل التغيير وليس من اجل الاصلاح .



وقال الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : الوزراء الذين اختارهم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي جميعهم ليسوا بمستوى طموحات الشعب العراقي ولا يمكن للاصلاح ان يتحقق بهم او التغيير المنشود وهم ليسوا بافضل من الوزراء الحاليين كفاءة وتجربة ونزاهة ".



واضاف ان : اختيار الوزراء جاء لغرض التغيير فقط وان تمرير الكابينة الوزارية كان لذر الرماد في العيون ، مبينا انه " لو كان اختيار الشخصيات المرشحة لشغل الكابينة الوزارية صائبا وكفوءا لسحب البساط من الكتل السياسية التي تريد فرض شخصياتها انطلاقا من مبدا المحاصصة ووضعتهم امام الامر والواقع في قبول الكابينة الوزارية الجديدة".



واكد الصيهود على ان : رئيس الوزراءالمكلف محمد توفيق علاوي اضاع فرصة التغيير الحقيقي والإصلاح الجذري في تشكيل حكومة كفؤة ومهنية ومهنية مستقلة تلبي طموحات الشارع العراقي المطالب بالتغيير.