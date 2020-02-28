قانوني: الجنسية البريطانية لا يمكن ان تسقط بمجرد إبداء الرغبة بإسقاطها





أكد الخبير القانوني، علي التميمي، ان الجنسية البريطانية لا يمكن ان تسقط بمجرد إبداء الرغبة بأسقاطها.

وكتب التميمي على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلاُ ان "قانون الجنسية البريطاني لسنة ١٩٨١ والمعدل لسنة ٢٠١٤ أعطى صلاحية إسقاط الجنسية لوزير الداخلية حصرا لمقتضيات المصلحة العامة وان يكون هناك ضرر أحدثه الشخص بالمصلحة العامة".

وأضاف انه "لا يمكن أن يكون بمجرد إبداء الرغبة، لابد من توفر السبب".

وكان رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، قدم طلبا الى السفارة البريطانية في بغداد لغرض اسقاط جنسيته البريطانية بسبب توليه منصب رئيس الحكومة.