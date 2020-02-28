بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 28 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 شباط 2020 09:56 ص

افتتاح مركز للعلاج من فيروس كورونا في كردستان

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أعلنت حكومة إقليم كردستان، افتتاح مركز طبي للعلاج من كورونا في مدينة أربيل، والحجر على من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنه "لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في الإقليم"، مؤكدة أن "افتتاح المركز يأتي في إطار استعدادات حكومة كردستان لمكافحة الفيروس والوقاية منه".
ويحتوي المركز على 60 سريرا، ومجهز بمعدات طبية متطورة، وتقوم كل من وزارتي الصحة والداخلية بالتواصل على الدوام مع إدارة المركز الجديد.
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