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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 28 شباط 2020 09:27 ص

هيئة الحج والعمرة: تعليق الرحلات إلى السعودية ستكون بشكل مؤقت

بعثة الحج
ذكرت هيئة الحج والعمرة، أن تعليق الرحلات إلى المملكة العربية السعودية ستكون بشكل مؤقت.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حسن فهد الكناني، في بيان، أن مجلس الإدارة لهيئة الحج والعمرة العليا عقد الاجتماع الدوري لمناقشة استعدادات موسم الحج المقبل وإيقاف موسم العمرة مؤقتا.

وأضاف، أن رئاسة الهيئة طمأنت خلال الاجتماع المواطنين الراغبين بإداء مناسك العمرة، أن تعليق الرحلات إلى الديار المقدسة سيكون مؤقتا لحين انتهاء أزمة فيروس "كورونا".

وأشار، إلى أن "الاجتماع ناقش استعدادات الهيأة لموسم الحج المقبل 1441 هـ، ونتائج لجان تأجير الخدمات في المدينة المنورة ومكة المكرمة".

وقررت المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، ودخول أصحاب التأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (19 - COVID) منها خطراً.
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