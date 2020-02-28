تقرير| الانتخابات الإيرانية المزورة تُزيد قبضة الحرس الثوري على إيران المفككة

خامنئي منع 7 آلاف اصلاحي من الترشح ليضمن مجلسًا تحت طاعته ولا يفضح سياساته



لماذا زور المرشد العام الإيراني خامنئي الانتخابات؟ ولماذا منع 7 آلاف إصلاحي من الترشح فيها؟

من يحكم إيران الفترة القادمة؟ وما هى حصة الحرس الثوري من المقاعد النيابية؟

أسئلة كثيرة تتردد على الساحة الإيرانية في أعقاب الانتخابات المزورة التي لم يخرج فيها أحد وتم "طبخ" نتائجها لتتوافق مع هوى خامنئي!

مجلة "ناشونال انترست" الأمريكية، فضحت ما تم في إيران، وقالت في تقرير مطول لها، أن الانتخابات التشريعية في إيران أجريت، بعد استبعاد 7 آلاف من المرشحين الإصلاحيين، وبالتالي فإن الغلبة في البرلمان المقبل ستكون للمتشددين الذين ينفذون سياسات الحرس الثوري الذي يحكم قبضته شيئاً فشيئاً على إيران!

وواصلت، قبضة الحرس الثوري تشتد شيئاً فشيئاً على إيران، فالإصلاحيون لا مكان لهم في البرلمان الإيراني المقبل ، لا سيما وأن مجلس صيانة الدستور استبعد سبعة آلاف مرشح إصلاحي، لتكون الغلبة للمتشددين الذين يدعمون الحرس الثوري وينفذون سياساته.

وقد تسبب هذا الاستبعاد في عدم وجود مرشحين إصلاحيين مؤهلين للترشح لـ 230 مقعداً من أصل 290 مقعداً في البرلمان الإيراني. بل واستبعد مجلس صيانة الدستور 90 عضواً حالياً في المجلس ومنعهم من الترشح لإعادة انتخابهم.

لم تنفع انتقادات الرئيس حسن روحاني لما قام به مجلس صيانة الدستور، ما دفع روحاني للقول إن هذا ليس انتخاباً، وإنما تعيين.

وتضرب إيران – وفق التقرير- مشكلات اقتصادية كبيرة تُعزى إلى حد كبير إلى سوء الإدارة الاقتصادية والفساد المستشري والجهود المُكلِّفة لتصدير أفكار الثورة الإيرانية وبناء شبكات مسلحة ضخمة بالوكالة يشرف عليها الرجال الذين سيطروا على إيران منذ ثورة 1979.

في هذا المشهد، ازدادت عزلة روحاني. إذ انتقده العديد من الإصلاحيين لفشله في الوفاء بتعهدات إصلاح الاقتصاد الإيراني وتخفيف القيود الاجتماعية والسياسية. كما أثار غضب المتشددين، الذين عارضوا الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إدارة أوباما، فضلاً عن جهوده لتقليص سلطات الحرس الثوري الإيراني. وهنا أصبح الحرس الثوري، المُكلَّف بحماية وتوسيع الثورة الإسلامية الإيرانية، أكثر إصراراً على بناء إمبراطوريته في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية , والسياسة الخارجية في إيران.

ونظراً لأنهم يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى خامنئي، وليس الرئيس الإيراني، فإنهم يعطون الأولوية للمصالح المحدودة للنخبة الإسلامية الثورية الإيرانية على حساب المصالح القومية الأشمل التي تمثلها الدولة الإيرانية.

كما ازدادت قوة الحرس الثوري من الناحية السياسية، والعديد من القادة السياسيين المتشددين هم من جنود الحرس الثوري أو ميليشيا الباسيج التابعة له. ومن المرجح أن تزداد أعدادهم في المجلس الجديد، لأن فرصتهم أكبر من فرصة الإصلاحيين أو المستقلين في الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور.

ووفق كل المؤشرات، فإنه من المرجح أن تزيد "الانتخابات المزورة" من نفوذ الحرس الثوري الايراني، داخل المجلس. ومثل هذه النتيجة ستعزز الفكرة التي خلُص إليها الكثير من الإيرانيين وهي أن الصوت الوحيد المهم هو صوت خامنئي، الذي يتمتع بسلطة نقض مطلقة في جميع القضايا الرئيسية.