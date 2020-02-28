الشوباشي: الدستور العراقي الذي وضعته أمريكا قسم الدولة لفصائل

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الدستور العراقي الذي وضعته أمريكا، غلفت فيه النوايا الخبيثة والمدمرة بعبارات وشعارات تفتح النفس، فنص على المحاصصة العراقية باعتبارها ضمان أن كل فئة يأخذ نصيبه من الثروة.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "الدستور العراقي قسم الدولة إلى عدة فصائل، باعتبارها عدالة توزيع الثروة، وأمريكا شالت صدام حسين وقالت هنعمل ديمقراطية، لكن الواقع أن أكثر ناس ارتشوا هم القادة العراقيين الذين جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية".



وأردفت: "العراق فيها نهرين وبترول، فإنه الدولة الوحيدة في الخليج عندها بترول وأرض زراعية".