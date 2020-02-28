مقتل 9 جنود اتراك في قصف جوي بمنطقة إدلب السورية

اعترفت تركيا، اليوم الخميس، بمقتل عدد من جنودها في قصف جوي بمنطقة إدلب السورية.





وقالت وسائل إعلام تركية رسمية إن 9 جنود لقوا مصرعهم في هجوم جوي لقوات الجيش السوري على أفراد من الجيش التركي في إدلب.





وقال والي هطاي إنه يوجد جرحى حالاتهم خطيرة من جنود الجيش التركي تم جلبهم من إدلب عبر بوابة "جيلوة غوزو" الحدودية.





وكان المرصد السوري أفاد بمقتل 34 جنديا تركيا على الأقل في إدلب خلال قصف جوي اليوم.