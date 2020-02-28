صحة النجف تعلن عن نتائج المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، عن نتائج المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان مقتضب، أن "الحالتين المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا ثبت بالتحليل المختبري عدم إصابتهما بالفايروس".



يذكر ان دائرة صحة النجف اجرت في وقت سابق فحوصات لحالتي اشتباه جديدتين بفايروس كورونا.