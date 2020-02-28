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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 28 شباط 2020 12:14 ص

صحة النجف تعلن عن نتائج المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا

دائرة-صحة-النجف
اعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، عن نتائج المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا في المحافظة.
وقالت الدائرة في بيان مقتضب، أن "الحالتين المشتبه باصابتهما بفايروس كورونا ثبت بالتحليل المختبري عدم إصابتهما بالفايروس".

يذكر ان دائرة صحة النجف اجرت في وقت سابق فحوصات لحالتي اشتباه جديدتين بفايروس كورونا.
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