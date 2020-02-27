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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 11:35 م

الصحة تعلن عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في كركوك

كورونا-العراق
اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل اصابة حالة جديدة بكورونا في كركوك، فيما اكدت اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين وحسب اللوائح الصحية العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، انه "تم اكتشاف حالةً جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لرجل يبلغ من العمر ٥١ سنة كان قد عاد للعراق من ايران في وقت سابق"، مبينا انه "تم متابعته من قبل مفارز وزارة الصحة وأُخذت له العينات لإجراء الفحوصات المختبرية المطلوبة بعد الحجر عليه".

واضاف "تبين أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حالياً في احدى المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعه الصحي"، لافتا الى "اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة للتعامل مع الحالة والملامسين وحسب اللوائح الصحية العالمية".

ودعا البدر "كافة المؤسسات والمواطنين الى الالتزام بالتوجيهات التي تصدر عن خلية الازمة الوزارية ولجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ لمواجهة مرض فيروس كورونا المستجد".
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