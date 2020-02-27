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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 11:13 م

اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الدوري بدون جمهور

اتحاد الكرة
قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم الخميس إقامة مباريات بطولة الدوري المحلي من دون جمهور حتى إشعار آخر تجنبا لتفادي خطر تفتشي فيروس كورونا المستجد بعد اعلان إصابة ستة أشخاص في البلاد.
وذكر المشرف على ادارة شوؤن الاتحاد أحمد عباس لوكالة فرانس برس "انسجاما مع توصيات وتعليمات خلية الأزمة (الحكومية)، تقرر إقامة مباريات مسابقة الدوري من دون جمهور حفاظا على سلامة الجميع".
وأضاف عباس المكلف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإدارة مهام الاتحاد العراقي المستقيل "سيطبق هذا القرار اعتبارا من اليوم".
وأعلن العراق في وقت سابق إصابة مواطن إيراني مقيم في النجف (جنوب) بالفيروس، وعائلة عراقية مكونة من أربعة أفراد من مدينة كركوك(شمال البلاد) كانت آتية من إيران، فضلا عن الاعلان عن إصابة شاب عراقي في العاصمة كان آتيا هو الآخر من إيران.
ووسط تزايد القلق في البلاد، أصدرت الحكومة في وقت متأخر مساء الأربعاء أمرا بإغلاق المقاهي ودور السينما والمدارس والجامعات والأماكن العامة الأخرى حتى السابع من آذار/مارس، في محاولة لاحتواء المرض.
كما قررت اللجنة الحكومية منع سفر المواطنين الى الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين، بينما تحظر دخول غير العراقيين المسافرين من البحرين والكويت.
وسبق للعراق أن منع دخول الأجانب من الجمهورية الإسلامية والصين.
ونصحت وزارة الصحة المواطنين بعدم الاقتراب من التجمعات الكبيرة، وحظرت التجمعات في الأماكن العامة لأي سبب كان وطلبت من الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وقد تشكل الخطوة ضربة للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين يحتشدون في بغداد وجنوب العراق منذ تشرين الأول/أكتوبر، والتي أدت في وقت سابق الى وقف بطولة الدوري، قبل إعادة استئنافها بصيغة معدلة.
وأرخى انتشار فيروس كورونا الذي أثّر سلبا على أحداث رياضية عدة حول العالم لاسيما في قارتي آسيا حيث ظهر الفيروس بداية في الصين قبل ان يتمدد الى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولا الى أوروبا حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضررا.
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