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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 10:19 م

مجلس الاعلى يقرر تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي

مجلس القضاء الأعلى
قرر مجلس القضاء الاعلى، الخميس، تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة المقبل حتى إشعار آخر.
وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الاعلى، إنه "نظرا للظروف الصحية وانتشار فايروس كورونا في عدد من بلدان العالم، قرر مجلس القضاء الأعلى تأجيل اختبار الكفاءة للقبول في المعهد القضائي المقرر الجمعة ٢٨ شباط الحالي، إلى اشعار آخر".






وأضاف البيان أن هذا الاجراء يأتي "حرصا من المجلس على سلامة المشاركين فيه".
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