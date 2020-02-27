نائب يتهم أميركا وإسرائيل بالتورط فى نشر كورونا في الشرق الاوسط

أتهم عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كريم عليوي، الخميس 27-2-2020، الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل بالوقوف وراء نشر فايروس كورونا المستجد في الشرق الاوسط عموماً والعراق خصوصاً.

وقال كريم عليوي في حديث صحفي "من غير المستبعد تورط أميركا وإسرائيل بنشر فايروس كورونا في دول الشرق الاوسط ومنها العراق وإيران وبقية الدول الأخرى"، لافتاً إلى أن "نشر الامراض هي سياسية لحرب جديدة تعتمدها أميركا وإسرائيل في المنطقة".

وأضاف عليوي، أن "متابعة ما تنشره وسائل الاعلام من تطورات بشأن كورونا تعطي دليلاً وفكرة واضحة عن الدور الأميركي من ناحية التهويل ونشر الأخبار المضللة بشأن أعداد المصابين".

وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، إلى أن "مايجري يدل على أن مايحدث يتم من خلال خطط مدروسة لتحقيق أهداف متعددة في المنطقة والإضرار باقتصادياتها، إضافة إلى التداعيات النفسية الهائلة، بالتزامن مع زخم التهويل الإعلامي الكبير الذي تصنعه أميركا وإسرائيل معاً".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الاصابات المسجلة في العراق بفيروس كورونا إلى 6 اشخاص، بدأت الأسبوع الجاري بتسجيل إصابة طالب إيراني الجنسية يدرس العلوم الدينية في النجف، وأربعة أفراد من عائلة عراقية واحدة كانت في إيران وتسكن محافظة كركوك، فيما أكدت الوزارة اليوم الخميس، إصابة شخص في بغداد كان عائداً من إيران.

وكثفت حكومات العالم إجراءاتها لمحاربة خطر انتشار فيروس كورونا، نتيجة تسارع تسجيل وفيات وإصابات جديدة في الكثير من دول المعمورة؛ إذ فاقت عدد الإصابات الجديدة المسجلة بباقي دول العالم تلك المسجلة في الصين، وذلك لأول مرة منذ اندلاع أزمة كورونا في الصين الشهر الماضي، في حين أعلنت أستراليا أنها تتعامل مع الفيروس بصفته وباء عالميا.

وذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم أن معظم الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا في الساعات 24 الماضية تم تسجيلها خارج الصين لأول مرة، ووصفت المنظمة ذلك بأنه "تطور كبير" في ظل تسارع الكشف عن إصابات ووفيات في العديد من دول العالم بمختلف القارات.

وتفيد آخر الإحصاءات أن نحو 2800 توفوا جراء الفيروس، أغلبهم في الصين، كما أصيب أكثر من ثمانين ألفا، وفي حين سجلت الصين في الساعات 24 الماضية أدنى عدد وفيات يومية جراء المرض منذ نحو شهر، زادت عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية بوتيرة متسارعة.