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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 08:25 م

نوري المالكي يطالب بإشراك كافة المكونات في وضع خارطة طريق

نوري المالكي
حذر زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي يوم الخميس من تحديات تهدد وجود ومستقبل العراق، داعياً إلى إشراك كافة المكونات في وضع خارطة طريق لاحتواء الأزمة في البلاد.
وقال المالكي في بيان، إن الأحداث التي مر بها العراق منذ 2003  "أثرت على الواقع النفسي للمجتمع العراقي، وأفرزت أحاسيس ومظاهر سلبية لدى شرائح منه، تتمثل في اليأس والإحباط والهوان والحزن، والتذمر من الحاضر والتشاؤم من المستقبل".
وأشار إلى أن "التحديات التي تستهدف وجود الوطن ومصيره ومستقبله، وتفرز تلك التصدعات النفسية السلبية المجتمعية؛ تضعنا أمام خيارين لاثالث لهما".
وتابع بالقول، "الخيار الأول يتمثل بالإستسلام والتقهقر والإنهيار المقرون بالهوان والحزن واليأس والتشاؤم والتواكل والتفكير السلبي، وإما الثبات والتفاؤل بقدرات الأمة والأمل بالمستقبل والجدية في العمل".
وأردف أن مهمة النهوض لا تعتمد على الحكومة والسلطات الأخرى للدولة بل هي مسألة تضامنية، مشددا على "إشراك فئات الأمة ومكوناتها دون استثناء؛ بهدف رسم خارطة المشاكل والهموم، و تحديد أحجامها الحقيقية، دون تهويل أو تبسيط، و وضع التصورات حول الحلول الواقعية".
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