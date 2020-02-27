الصحة تعلن عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا فى بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، عن تسجيل حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في بغداد، لتصبح الحصيلة الإجمالية للاصابات ست حالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان انه "تم اكتشاف حالة شاب في بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من ايران , وراجع احدى المؤسسات الصحية في بغداد".

اضاف انه "تم اخذ الفحوصات المختبرية له وتم الحجر عليه , وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات إيجابية"، مشيرا الى انه "حاليا بصحة جيدة في احد المستشفيات الخاصة ببغداد".

وتابع انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

يذكر أن السلطات العراقية كانت قد أفادت قبل أيام بإصابة 4 أفراد من عائلة واحدة بالفيروس المستجد، مؤكدة أنهم يخضعون للعلاج.

كما أعلنت مطلع الأسبوع الحالي إصابة طالب إيراني في العراق بالفيروس.