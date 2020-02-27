بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 شباط 2020
آخر الأخبار
إصابة نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة بفيروس كورونا موازنة متأخرة واقتصاد مهدد بالكساد .. وتجارة مزدهرة مع ايران !! الحكمة : تشكيلة علاوي لن تمرر .. ومطالب الكتل المعترضة مشروعة السفير التركي : نرغب بالتفاهم مع العراق على ادارة المياه وليس تقاسمها الجربا : خلل الحكومة بعبد المهدي وليس بوزرائه الفلاحون يهددون بشل الحركة في البصرة .. لهذا السبب تصديق اعترافات ارهابي كان يصنع غازات سامة لداعش الحبس 3 سنوات لمدير بلديات بابل السابق بعد ادانته بقضية فساد الحبس سنة واحدة لامرأة ادعت امتلاك زوجها مواد متفجرة اقتصادي يدعو لتعقيم الأوراق النقدية في العراق
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 07:24 م

بطرس يطالب علاوي باستشارة الكرد في اختيار المناصب الوزارية

محمد توفيق علاوي
أكد عضو وفد إقليم كردستان المفاوض ضياء بطرس، الخميس، أن الاجتماعات الأخيرة مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي انتهت من دون التوصل إلى نتيجة، فيما وجه طلباً يمهد للتصويت على تشكيلته الوزارية.

وقال بطرس في حديث لوسائل اعلام محلية، إن " علاوي يصر على نفس الآلية في اختيار الوزراء، وفي قضية التعامل مع إقليم كردستان، وهذا يعقد المسألة".
وأوضح أن "الأمور في الـ48 ساعة المقبلة تتطلب منه المرونة، لكي نمضي في عملية التصويت على الكابينة الوزارية وتزال جميع العقد".
وأضاف: "يجب أن يقوم علاوي باستشارة الكرد في اختيار المناصب الوزارية المخصصة لهم، وهناك إشكاليات على قضية الموازنة ورواتب الموظفين وغيرها، والتي تعهد خلال الاجتماعات الأولية بحسمها".
أخبار ذات صلة

 وأشار  القيادي الكردي  إلى أن "الوفد الكردي سيبقى في بغداد وستكون له اجتماعات جديدة مع علاوي والكتل السياسية الأخرى، وفي حال لم يبد علاوي مرونة في التفاوض، فإن الأمور ستبقى على ما هي عليه حتى بعد مرور 48 ساعة قبل موعد التصويت على تشكيلته الوزراية".
وكانت كتل سياسية عراقية عدة أبدت رفضها لتشكيلة حكومة علاوي، وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن مباحثات علاوي مع الكتل الكردية فشلت، وذلك في الوقت الذي قدم علاوي للبرلمان تشكيلة وزارية، خلت من أسماء وزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل.
وكان علاوي قد قال، الأربعاء، فى تغريدة: "غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين"، مضيفا أن "الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
اسعد المرشدي

الحكمة : تشكيلة علاوي لن تمرر .. ومطالب الكتل المعترضة مشروعة 27 شباط 2020 06:30 م

احمد الجربا

الجربا : خلل الحكومة بعبد المهدي وليس بوزرائه 27 شباط 2020 06:23 م

مجلس النواب

مجلس النواب يؤجل منح الثقة لحكومة علاوي للأسبوع القادم 27 شباط 2020 06:02 م

safe_image (2)

تحالف القوى : نسعى لاسقاط حكومة علاوي في البرلمان وليس تأجيل الجلسة 27 شباط 2020 04:09 م

safe_image (2)

الكويت: 43 مصاباً بكورونا قادمين من إيران 27 شباط 2020 01:33 م

safe_image (1)

النزاهة النيابية تطالب الحكومة الجديدة بكشف ملفات وزراء عبد المهدي 27 شباط 2020 01:28 م

9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا 27 شباط 2020 01:22 م

عاجل 1

عاجل| أنباء عن تأجيل جلسة منح الثقة من الواحدة ظهرا للرابعة عصرا 27 شباط 2020 01:18 م

التعليقات