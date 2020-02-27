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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 06:30 م

الحكمة : تشكيلة علاوي لن تمرر .. ومطالب الكتل المعترضة مشروعة

اسعد المرشدي

اكدت كتلة تيار الحكمة النيابية :" ان التشكيلة الحكومية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها اليوم  امام البرلمان ، لن تمرر في ظل  استمرار مقاطعة ممثلي الاكراد والسنة ".

وذكـر النائب عن الكتلة اسعد المرشدي  ، في تصريح صحفي :" ان الكتل المعترضة تريد المشاركة في كل مفاصل الحكومة  ، او ان تكون الحكومة الجديدة  بعيدة عن كل الكتل السياسية دون استثناء ، وهذا مطلب مشروع لتلك الكتل ".

واضاف المرشدي :" ان  ولاية حكومة علاوي المؤقتة تعتمد على الجانب الفني لمفوضية الانتخابات التي لا تستطيع منطقيا اجراء الانتخابات خلال الفترة الزمنية المقبلة "، مبينا ان " حل المفوضية وتسريح جميع مسؤوليها الى درجة مدير قسم ، يوجب ضرورة الاستعانة بالخبراء الامميين لتدريب المفوضية الجديدة ، وبالتالي لا تستطيع المفوضية اجراء الانتخابات خلال مدة سنة ، وستستمر دورة هذه الحكومة كاملة الى نهايتها ".

ف.ا
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