الحكمة : تشكيلة علاوي لن تمرر .. ومطالب الكتل المعترضة مشروعة



اكدت كتلة تيار الحكمة النيابية :" ان التشكيلة الحكومية التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها اليوم امام البرلمان ، لن تمرر في ظل استمرار مقاطعة ممثلي الاكراد والسنة ".



وذكـر النائب عن الكتلة اسعد المرشدي ، في تصريح صحفي :" ان الكتل المعترضة تريد المشاركة في كل مفاصل الحكومة ، او ان تكون الحكومة الجديدة بعيدة عن كل الكتل السياسية دون استثناء ، وهذا مطلب مشروع لتلك الكتل ".



واضاف المرشدي :" ان ولاية حكومة علاوي المؤقتة تعتمد على الجانب الفني لمفوضية الانتخابات التي لا تستطيع منطقيا اجراء الانتخابات خلال الفترة الزمنية المقبلة "، مبينا ان " حل المفوضية وتسريح جميع مسؤوليها الى درجة مدير قسم ، يوجب ضرورة الاستعانة بالخبراء الامميين لتدريب المفوضية الجديدة ، وبالتالي لا تستطيع المفوضية اجراء الانتخابات خلال مدة سنة ، وستستمر دورة هذه الحكومة كاملة الى نهايتها ".



ف.ا