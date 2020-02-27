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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 06:25 م

السفير التركي : نرغب بالتفاهم مع العراق على ادارة المياه وليس تقاسمها

فاتح يلدز

اكد السفير التركي في العراق فاتح يلدز، ان  مسألة المياه بين بغداد وانقرة يسودها التفاهم لا الخلاف، مشيرا الى ان بلاده ترغب بالتفاهم مع العراق على كيفية ادارة المياه وليس تقاسمها.

وقال يلدز في تصريح صحفي :" ان مسألة وفرة المياه او شحها لا تسبب اي مشكلة، انما المشكلة فقط في كيفية ادارتها ، التي تعد من اهم العناصر التي تجعل البلدين يستفيدان من المياه".

ولفت الى :" ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شكل فريق عمل مكوناً من 51 شخصية متخصصة في مسألة المياه، لوضع خطة وارسالها للجهات المعنية لتنفيذها".

واكد السفير يلدز، وجود رغبة في ان يكون التفاهم مع العراق على اساس كيفية ادارة المياه وليس تقاسمها او تشاركها.

 

ف.ا

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