الجربا : خلل الحكومة بعبد المهدي وليس بوزرائه



حذر عضو النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي من الوقوع باخطاء سلفه عادل عبد المهدي .



وقال الجربا في بيان صحفي :" كنت اتمنى ان يقوم رئيس الوزراء المكلف باختيار من نجح من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي وضمه الى كابينته الوزارية التي من المفترض ان يتم التصويت عليها هذا اليوم او يوم السبت المقبل ".



واضاف الجربا :" ان الخلل والارباك اللذين صاحبا حكومة عادل عبدالمهدي خلال السنة الماضية ، لم يكن الوزراء مسؤولين عنهما ، لان اكثر من نصفهم كانوا ممتازين وكفوئين ، انما الخلل الحقيقي كان بشخص عبدالمهدي لانه سمح لبعض الكتل السياسية بالتدخل السلبي في كل مفاصل الدولة، حتى اوصلت البلد الى الهاوية ".



وخاطب رئيس الوزراء المكلف قائلا :" اذا منحت الثقة لكم فاحذر من الوقوع بنفس اخطاء سلفك".



ف.ا