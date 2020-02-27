امريكا تفرض عقوبات على كتائب حزب الله

أدرجت الولايات المتحدة اسم الأمين العام لجماعة كتائب حزب الله العراقي والمدعومة من إيران على قائمة العقوبات بعد مسؤولية جماعته عن هجمات استهدفت القوات الأمريكية قرب كركوك.

وذكرت الخارجية الأمريكية أنه جرى تصنيف أمين عام كتائب حزب الله أحمد الحميداوي كإرهابي، وأشار منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز خلال إفادة صحفية إلى أن الجماعة ما تزال تشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق، وفرض العقوبات يأتي استمرارا لضغط مستمر عليها منذ عشر سنوات.

يذكر أن القواعد الأميركية في العراق تتعرض بين فترة وأخرى إلى هجمات محدودة بالصواريخ، كما تعرض السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء قبل فترة قصيرة إلى هجوم صاروخي مجهول المصدر.