الفلاحون يهددون بشل الحركة في البصرة .. لهذا السبب



هددت الجمعيات الفلاحية التعاونية بتعطيل عمل المصافي النفطية في البصرة ، مالم يتم تفعيل التقويم الزراعي وحماية المنتج الزراعي الوطني .



واكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية حيدر العصاد، في تصريح صحفي :" ان الحشود الفلاحية تمهل الحكومة والجهات المعنية والوزارات ذات العلاقة ، حتى يوم الاثنين المقبل ، للعمل على تفعيل التقويم الزراعي وحماية المنتج المحلي وضبط المنافذ الحدودية التي تقع في اقليم كردستان ، والا سيتم قطع الطرق المؤدية الى مصافي النفط في محافظة البصرة من قبل الفلاحين ".



وقال العصاد في بيان صحفي :" على الحكومة ان تعي اهمية العمل بالتقويم الزراعي والسير نحو حماية المنتج المحلي من خلال ضبط المنافذ الحدودية التي تدخل المنتجات المستوردة بشكل غير شرعي ، خاصة المنافذ التي تقع ضمن اقليم كردستان ".



واضاف :" بخلاف ذلك سنعمل على قطع الطرق الحيوية والمؤدية الى مصافي النفط وشل حركة محافظة البصرة بالكامل تعبيراً عن رفضنا الكامل لهذه الممارسات التي تهدف لتدمير القطاع الزراعي العراقي".



ف.ا