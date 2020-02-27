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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 06:17 م

الفلاحون يهددون بشل الحركة في البصرة .. لهذا السبب

الجمعبات الفلاحية

هددت الجمعيات الفلاحية التعاونية بتعطيل عمل المصافي النفطية في البصرة ، مالم يتم تفعيل التقويم الزراعي وحماية المنتج الزراعي الوطني . 

واكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية حيدر العصاد، في تصريح صحفي :" ان الحشود الفلاحية تمهل الحكومة والجهات المعنية والوزارات ذات العلاقة ، حتى يوم الاثنين المقبل ، للعمل على تفعيل التقويم الزراعي وحماية المنتج المحلي وضبط المنافذ الحدودية التي تقع في اقليم كردستان  ، والا  سيتم قطع الطرق المؤدية الى مصافي النفط في محافظة البصرة من قبل الفلاحين ".

وقال العصاد في بيان صحفي :" على الحكومة ان تعي اهمية العمل بالتقويم الزراعي والسير نحو حماية المنتج المحلي من خلال ضبط المنافذ الحدودية التي تدخل المنتجات المستوردة بشكل غير شرعي ، خاصة المنافذ التي تقع ضمن اقليم كردستان ".

واضاف :" بخلاف ذلك  سنعمل على قطع الطرق الحيوية والمؤدية الى مصافي النفط وشل حركة محافظة البصرة بالكامل تعبيراً عن رفضنا الكامل لهذه الممارسات التي تهدف لتدمير القطاع الزراعي العراقي".

ف.ا
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