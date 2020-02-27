الحبس سنة واحدة لامرأة ادعت امتلاك زوجها مواد متفجرة





اصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية حكماً ‏بالحبس البسيط سنة واحدة ، لامرأة ادعت امتلاك زوجها مواد متفجرة وأبلغت عليه الجهات الأمنية ‏بسوء نية ، ما تسبب باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.‏



وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن : المدانة قامت بالاتفاق مع ‏والدتها بشراء مواد متفجرة واضعة إياها في المنزل بنية الابلاغ على زوجها ‏بامتلاكها.



واضاف ان : الزوج تعرض للتوقيف لمدة ثلاثة أشهر على اثر مداهمة داره من ‏قبل القوات الامنية والعثور على المتفجرات فيه ، وبعد ان اطلعت على اقوال المشتكي ‏والشهود ومحضري الكشف والمخطط افرج عنه لتتم إدانة زوجته التي اعترفت في ‏مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بجلبها المواد المتفجرة ووضعها في غرفة زوجها ‏ومن ثم الابلاغ عنه بذريعة سوء تعامله معها".



وتابع :" ان المحكمة ادانت المتهمة وفق احكام المادة 243 من قانون العقوبات ‏المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009".



ف.ا

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