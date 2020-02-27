اقتصادي يدعو لتعقيم الأوراق النقدية في العراق





دعا عضو المجلس الاقتصادي العراقي، غدير العطار، إلى البدء بإجراءات احترازية على العملة العراقية والأجنبية لمنع انتقال فيروس «كورونا.



وقال العطار في حديث صحفي إن «بنك الشعب الصيني قام بإخضاع الأوراق النقدية للتعقيم والحجر لمحاربة فيروس كورونا».



وأشار العطار إلى أن «على البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية العمل باستخدام الأشعة فوق البنفسجية أو درجات حرارة عالية جدا لتعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدة تتراوح بين 7 و14 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا عبر الأوراق النقدية».



ودعا «الجهات ذات العلاقة الى الحفاظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية في العراق».



ف.ا