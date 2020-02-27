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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 05:46 م

الاشتباه باحدى عشرة حالة اصابة جديدة بكورونا في كركوك

كورونا-العراق
صورة ارشيفية


اعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور كريم ولي عن الاشتباه باحدى عشرة حالة اصابة بفايروس كورونا .

وقال ولي :"  اننا استقبلنا الحالات وارسلنا التحاليل لوزارة الصحة".

وكانت كركوك قد سجلت اربع اصابات مؤكدة لافراد عائلة كانت في ايران.

ف.ا
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