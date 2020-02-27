الاشتباه باحدى عشرة حالة اصابة جديدة بكورونا في كركوك

اعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور كريم ولي عن الاشتباه باحدى عشرة حالة اصابة بفايروس كورونا . وقال ولي :" اننا استقبلنا الحالات وارسلنا التحاليل لوزارة الصحة". وكانت كركوك قد سجلت اربع اصابات مؤكدة لافراد عائلة كانت في ايران. ف.ا Copy أخبار متعلقة كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن.. والنظام يتكتم على الإصابات الكويت: 43 مصاباً بكورونا قادمين من إيران نينوي تعلن عن الاشتباه في اصابة 12 شخصا بكورونا الصحة تنفي وجود اي حالة مصابة بكورونا باستثناء ما اعلن اليوم بالنجف الصحة العالمية : حر العراق يقلل نسبة الاصابة بكورونا محافظة ذي قار تنفي تسجيل حالة اشتباه أو إصابة بكورونا