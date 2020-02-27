الاشتباه باحدى عشرة حالة اصابة جديدة بكورونا في كركوك





اعلن مدير عام صحة كركوك الدكتور كريم ولي عن الاشتباه باحدى عشرة حالة اصابة بفايروس كورونا .



وقال ولي :" اننا استقبلنا الحالات وارسلنا التحاليل لوزارة الصحة".



وكانت كركوك قد سجلت اربع اصابات مؤكدة لافراد عائلة كانت في ايران.



ف.ا