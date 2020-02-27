بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 27 شباط 2020
آخر الأخبار
الكويت: 43 مصاباً بكورونا قادمين من إيران النزاهة النيابية تطالب الحكومة الجديدة بكشف ملفات وزراء عبد المهدي عاجل| بريطانيا تعلن عن 15 إصابة بفيروس كورونا على أراضيها ​ العمل تعلن اطلاق الدفعة الاولى من اعانة الحماية الاجتماعية للعام الحالي النزاهة تدعو لإزالة المُخالفات الناجمة عن تضارب المصالح الماليَّـة للمُكلَّفين تراجع أسعار الدولار عالميا بسبب كورونا المرشح لمنصب وزارة التخطيط يعتذر عن تسلم المنصب عاجل.. بدء مفاوضات جديدة بين الكرد وعلاوي قبيل ساعات من جلسة منح الثقة التعليم العالي تقرر اقتصار الدوام على رؤساء الجامعات ومساعديهم الكعبي : جلسة اليوم ستكون " علنية " والنواب لهم الحرية التامة بالتصويت من عدمه
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 27 شباط 2020 03:51 م

كورونا يستفحل في إيران.. وفاة لاعبة كرة قدم وموسيقيَيْن.. والنظام يتكتم على الإصابات

74d5158e-458f-4617-acdf-5ea19fdddd64_16x9_1200x676
بعد إصابة 3 مسؤولين إيرانيين بفيروس كورونا، أفادت وسائل إعلام اليوم الخميس بوفاة لاعبة كرة قدم شهيرة وموسيقيَيْن شهيرَيْن بكورونا.
وذكرت أنباء "ركنا" الإيرانية أن لاعبة كرة القدم في الصالات والعضو السابق في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية، إلهام شيخي، توفيت في قم بسبب إصابتها بكورونا.

إلهام شيخي
من جهته، أعلن الشاعر شمس لنكرودي، عبر صفحته على إنستغرام، عن وفاة الموسيقيين الشقيقين محمد ومجيد جمشيدي بالفيروس.
وبينما لم تنشر السلطات أخبار هذه الوفيات رسمياً، يتهم ناشطون ومواطنون الحكومة الإيرانية بالاستمرار في التكتم على حقيقة أعداد الوفيات والمصابين، كما تحاول عمداً التقليل من شدة انتشار الفيروس في البلاد للتغطية على سوء إدارة الأزمة.
محمد ومجيد جمشيدي
يذكر أن الشرطة الإيرانية كانت قد اعتقلت 24 شخصاً، واحتجزت 118 آخرين مؤقتاً لاتهامهم بـ"ترويج شائعات" حول انتشار كورونا في البلاد، بينما اتهمت منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران بتكميم الأفواه وشن حملة قمع ضد الصحافيين المستقلين وكل من يحاول نشر معلومات عن تفشي الفيروس.
يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى 26 والمصابين إلى 245.
ع د
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
9d1bddc4-9acd-4d3e-8cd7-c8133a045586

ممرض إيراني في قم يكشف المستور عن كورونا ويؤكد: المسؤولون يخفون الحقائق 27 شباط 2020 03:56 م

علاوي

علاوي برّا.. الحلبوسي استبق التصويت وقال: لا توافق عليه والنواب يؤجل للأحد 27 شباط 2020 02:10 م

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

علاوي ينتظر الثقة.. والبصرة تحيي ساحات الاحتجاج 27 شباط 2020 12:52 م

safe_image (1)

مصير حكومة علاوي على المحك.. والتشكيل الوزاري أمام البرلمان 27 شباط 2020 11:23 ص

علاوي

ملامح حكومة علاوى قبل الإعلان عنها .. الدولة العميقة كلمة السر 27 شباط 2020 11:00 ص

كورونا

الأوضاع في إيران كارثية … والحرس الثوري يهدد الأطباء من نقل المعلومات عن كورونا 27 شباط 2020 10:32 ص

1

صحيفة إسرائيلية: إيران تنقل فيروس كورونا إلى العراق وتنشره بالشرق الأوسط 26 شباط 2020 04:22 م

تظاهرات العراق

استشهاد 3 متظاهرين وإصابة العشرات بالقنابل ورصاص الصيد في بغداد.. ومتظاهرون يرفضون علاوي 26 شباط 2020 03:54 م

التعليقات